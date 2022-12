Papendrechtse veelpleger krijgt van rechters ‘kans om zijn plan voor te zetten’

Bossche ‘Ladies’ en Radio JND zorgen voor kerstca­deau­tjes voor kinderen uit armere gezinnen: ‘Reacties op straat hartverwar­mend’

DEN BOSCH - Er waren dit weekend in het Bossche centrum niet één, maar zeker twee goede-doelen-acties voor kerstcadeautjes voor kinderen uit (arme) gezinnen die het in crisistijd niet makkelijk hebben. Door verzoeknummers aan te vragen tijdens een radiomarathon of door zelf cadeautjes te kopen en te schenken.

18 december