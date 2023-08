Piet telt in sneltreinvaart af bij historische visverkoop: ‘Snoekbaars is vers gevangen in de Merwede’

Kabels van Merwede­brug krijgen een jasje dat ze beschermt tegen roest: ‘Gaat sneller dan verfbeurt’

De hangkabels van de Merwedebrug bij Gorinchem beginnen te roesten doordat op een aantal plekken de verflaag is versleten. Maar in plaats van een nieuwe lik verf krijgen de stalen tuien vanaf september een kunststof jasje. ,,Deze techniek hebben we in ons land nog niet eerder gebruikt.’’