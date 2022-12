Piratenland niet meer in gebruik als vaccinatielocatie

Vier jaar na oplevering van nieuwbouw­wijk komt er een parkeerver­bod: ‘Ander gedrag dan ver­wacht’

Steeds meer automobilisten parkeren hun wagen lukraak op straat in nieuwbouwwijk Hoog Dalem. Reden voor de gemeente Gorinchem om - zo'n vier jaar nadat de wijk is opgeleverd - alsnog een parkeerverbod in te voeren. ,,Het is niet ongebruikelijk om zo lang te wachten met verkeersmaatregelen.’’

22 december