PKC mist na winst Champions League nog één prijs: ‘Dit is leuk, maar in april wil ik in Ahoy winnen’

LIVE eredivisie | Stunt in de maak? RKC op voorsprong bij worstelend Ajax

Ajax speelt vandaag, na drie uitwedstrijden op rij (tegen Excelsior en Cambuur in de eredivisie en tegen FC Twente in de TOTO KNVB Beker), weer in eigen huis. De tegenstander is RKC Waalwijk. Het wordt voor John Heitinga zijn eerste ervaring als trainer in de Johan Cruijff Arena. Het duel is om 16.45 uur begonnen, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

17:12