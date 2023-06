Poldericonen Jan (83) en Jans (85) zijn nog altijd gek op hún Dafje: ‘Spreek hem elke avond even toe’

HOE IS HET NU METEen foto waarop Jan en Jans in 2019 stralen van geluk in hun Dafje, maakte van het echtpaar uit Tienhoven aan de Lek ware poldericonen. Nu zijn ze onderdeel van een foto-expositie die nog heel even te zien is in het Biesboschmuseum. Met de 77-jarige fotograaf Cor de Kock ontstond een warme vriendschap. ,,Goed je weer te zien, jochie.’’