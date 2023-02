Postillion Dordrecht breidt uit met zestig kamers en casino

Weg met ‘overdaad’: in Oosterhout kan een op de tien verkeers­bor­den weg

OOSTERHOUT - Alles bij elkaar staan er zo’n 12.500 verkeersborden in Oosterhout en zijn kerkdorpen. Een op de tien is misschien wel overbodig, denkt de gemeente. Tijd voor een inventarisatie, want het overzicht is nu onvoldoende.

