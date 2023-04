Prijsschieten bij EBOH (5-5), spreekkoren bij GRC 14 en duel GSC/ODS gestaakt; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

‘Geïrri­teer­de’ festival­gan­ger wordt toch nog op het schild gehesen: ‘Volgende week is nog belangrij­ker’

Achilles Veen is rap op weg zich veilig te spelen in de vierde divisie. Tegen FC ’s-Gravenzande werden er zaterdag drie punten gepakt (2-0). Jari Koenraat (27, ex-RKC) nam de hele productie voor zijn rekening en werd na een misser in de eerste helft uiteindelijk op het schild gehesen.