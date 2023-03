Proef de lente in het Gorcumse wijkcentrum Rozenobel

Bewoners schrikken van aanhouding ‘terrorist’ in hun flat: ‘Ik zorg dat mijn voordeur op slot zit’

Flatbewoners in Gorinchem zijn geschrokken van het nieuws dat een medebewoner mogelijk lid is geweest van terroristische organisaties Islamitische Staat en/of Jabhat al-Nusra. De 34-jarige man werd uit zijn woning gehaald door de Dienst Speciale Interventies. ,,Dit verwacht je niet in onze flat en ook niet in onze stad.”