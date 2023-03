Quincy Bartens maakt verschil voor GJS tegen Woudrichem: ‘Maar dit was vooral een teamprestatie’

Jan Broeders was verknocht aan ‘zijn’ dorp Waspik: oud-raads­lid en vereni­gings­man overleden

WASPIK - Jan Broeders heeft zich met hart en ziel ingezet voor zijn dorp Waspik. Hij was bijna veertig jaar lang gemeenteraadslid, maar ook actief in het verenigingsleven. Broeders is op 81-jarige leeftijd overleden.