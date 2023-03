Ramon de Bonte: ‘Samen eten en praten over geluk, zo kunnen we elkaar in Gorinchem beter leren kennen’

Een toneelstuk over dementie: ‘Druk een kussentje op mijn gezicht, die zin intrigeer­de me’

WAALWIJK/DRUNEN - Dementie is meer dan alleen een drama, de ziekte kent soms ook grappige momenten. Met Atlas brengt toneelgroep De Hete Heren in Theater De Leest een een stuk over dementie. Bijzonder is de samenwerking met de Hersenstichting.