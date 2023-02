Recyclebankjes langs Wantijdijk vallen uit elkaar: ‘Dat plastic spul belandt nu alsnog in ons milieu’

DE KWESTIE Doet Dordrecht genoeg aan woningbouw in de stad of kan er nog wel een tandje bij?

Jarenlang werden in Dordrecht niet of nauwelijks woningen gebouwd, maar sinds 2018 is het de absolute topprioriteit van het stadsbestuur. Dat gaat met horten en stoten. De ambitie was destijds om binnen vier jaar vierduizend huizen te bouwen om zodoende in de behoefte van de eigen inwoners te voorzien.

