Biblio­theek dringt aan op ‘doorlezen’ in de vakantie: ‘Anders gaat het leesniveau achteruit’

Kinderen die nog maar pas hebben leren lezen, doen er verstandig aan om ook in de zomer door te lezen. Volgens Marianne de Groot van Bibliotheek CultuurPuntAltena wordt hiermee een terugval voorkomen. In verschillende vestigingen kunnen beginnende lezers daarom deze zomer in een spannend avontuur duiken.