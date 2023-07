Regenbuien, maar soms ook zon in Altena vandaag

RKC presen­teert nieuwe uitshirts: donker­groen met oranje

RKC Waalwijk speelt zijn uitwedstrijden in de eredivisie komend seizoen in een donkergroen tenue met oranje elementen. Vrijdagochtend maakten de Waalwijkers het nieuwe ontwerp van het uitshirt wereldkundig, op korte termijn zullen de spelers er vermoedelijk al in te bewonderen zijn.