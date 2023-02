Reizigerswaardering voor treinstations in onze regio niet best, met uitzondering van dít station

NS-reizigers waarderen station Arkel in de gemeente Molenlanden met een 7,3. Daarmee is het het enige station in het Drechtsteden- en Rivierenlandgebied dat het cijfer haalt dat treinreizigers gemiddeld genomen aan een NS-station in dit land toekennen. De laagste waardering krijgt Dordrecht Zuid: een 6,4.

De ‘rapportcijfers’ zijn terug te vinden in de Stationsbelevingsmonitor 2022, een onderzoek onder 85.000 reizigers. Het meest gewaardeerde station van Nederland is Klimmen-Ransdaal. Dit pittoreske station op de Zuid-Limburgse Heuvellandlijn kreeg een 8,3 als rapportcijfer. Rotterdam Centraal weet zich als enige grote, Randstedelijke station met een 8 eenvoudig in de top tien te handhaven.

Hardinxveld-Giessendam pakt in onze regio het zilver. Het station werd net als in 2021 gewaardeerd met een 7,2. Ex aequo eindigen, met een 7,1 als cijfer, de stations Leerdam, Hardinxveld Blauwe Zoom, Gorinchem en Boven-Hardinxveld.

Terugval in waardering

Van een 7,5 naar een 7. Daarmee kent station Sliedrecht regionaal de grootste terugval in waardering van reizigers. Al moet gezegd worden dat dit station in 2017 lager scoorde: 6,7. Het andere station in deze gemeente, Sliedrecht Baanhoek, verloor 0,2 punt ten opzichte van 2021 en eindigde ook op een 7.

Reizigers gaven stations vorig jaar een gemiddeld rapportcijfer van 7,32. In 2021 was dat 7,31 en vijf jaar geleden was dat nog 6,94. ProRail en NS laten dit onderzoek elk jaar uitvoeren om uit te vogelen wat ze kunnen verbeteren aan stations.

Dat er wat aan Dordrecht Zuid moest gebeuren, was dan ook bekend bij de NS en ProRail. Hier wordt sinds medio vorig jaar stevig verbouwd en verbeterd. Eén treinstop verderop van Dordrecht Zuid ligt overigens ’s lands slechtst beoordeelde station: Lage Zwaluwe. Dat ging van een 6,5 in 2021 naar een 5,2 afgelopen jaar.

Volledig scherm Stoptrein tussen station Dordrecht en de spoorbrug naar Zwijndrecht. © NS

