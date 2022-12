Restaurants zijn klaar voor de kerstdagen, ondanks gestegen kosten: ‘Gasten moeten er warm bij zitten’

Soms frietlucht en hier en daar een drinkbeker, maar échte overlast McDonald’s in Paleiskwar­tier blijft uit

DEN BOSCH - Exact een maand nadat McDonald’s in het Bossche Paleiskwartier de deuren opende, lijkt de overlast waar omwonenden zo voor vreesden mee te vallen. Het restaurant is wat personeel betreft in een maand tijd bijna verdubbeld.

6:59