Rijstrook van A27 bij Werkendam tijdelijk dicht door spookrijder, politie geeft bestuurder lift

INTERVIEW Van leerling en docent tot rector: Arjan van Vuuren (34) is trouw aan het Altena College

SLEEUWIJK - In 2001 kwam Arjan van Vuuren als brugpieper naar het Altena Collega. Na de zomer is de voormalig docent aardrijkskunde de nieuwe rector in Sleeuwijk. ,,In totaal ben ik maar drie jaar van mijn studerende leven weggeweest.”