Rik (27) wil er als Statenlid zijn voor alle Brabanders: ‘Maar Altena mag wel wat bekender worden’

Snuffelen tussen de legerspul­le­tjes: grote militaria beurs in Evenemen­ten­hal Gorinchem

Verzamelaars van alles wat met het leger te maken heeft, kijken vandaag, zondag 26 maart, hun ogen uit op de Militaria Beurs in de Evenementenhal Gorinchem. De organisatie is in handen van Keep Them Rolling, de Vereniging Instandhouding Militaire Voertuigen.