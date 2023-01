Rinus van Rodijnen Tribute bij St Gertrudis

Die middag en avond treden er in Fort Sint Gertrudis in Geertruidenberg verschillende bands op: bands waarin Van Rodijnen zelf speelde of die rocken zoals alleen hij dat kon. Alles kosteloos. ,,We vieren wat een mooi mens en mooie muzikant hij was”, zegt Hans Dickens. Samen met Hub Beerens en Jan Willem de Kort organiseert hij dit eerbetoon aan hun goede vriend. ,,We kennen elkaar al heel lang. Rinus stond altijd voor iedereen klaar. Daarnaast is hij een heel goede, markante muzikant met een eigen geluid. Op ieder podium stal hij de show. Iedereen in de regio kende hem en mocht hem.”