‘Rode randjes om de oren, rode neuzen en een grote glimlach, daar doen we het voor’

Zo’n 250 mensen bonden de ski’s al onder in de 1,5 maand dat Skischool Oosterhout open is. Initiatiefnemers Nicky Broos en Marc Jacobs geloven heilig in hun concept dat ze steeds verder willen uitbouwen.

,,365 dagen vrijetijdsbesteding met Alpen gevoel, dat is ons aanbod”, zegt Nicky Broos in de skischool aan de Meidoornlaan in de wijk Slotjes-Oost. De geur van nieuwigheid hangt nog in het pand waar voorheen de showroom van Motor Motion zat.

Marc Jacobs is net klaar met zijn skiles aan Jan (57) en Judith (57) Zegers uit Teteringen. ,,Ik heb hier al meer geleerd dan in alle lessen die ik ooit in Nederland en het buitenland kreeg. Ik ski sinds 1985”, zegt Jan. Stralend vervolgt Judith: ,,Het is onze tweede les. Marc ziet heel snel wat je doet. Nog twee lessen en dan gaan we voor het eerst sinds zes jaar weer op wintersport. Er is veel veranderd in alle jaren. Nu leer je om met kleine bewegingen meer grip te krijgen. Dat is beter voor je lichaam. We willen blijven skiën tot we 75 jaar zijn.” Daarom heeft het echtpaar voor volgend jaar september al tien lessen gereserveerd.

De twee borstelbanen in de skischool bieden plaats aan maximaal zes mensen per baan per uur. Het gebruik van de rollerbaan is altijd onder begeleiding van een skileraar. De les bestaat uit drie blokken van tien minuten met tien minuten rust ertussen. Voor alle niveaus zijn er lessen.

Het eind van beide banen bestaat uit een spiegelwand. ,,Dat is onze continue videoanalyse”, stelt Jacobs. Hij ziet het liefst dat iedereen die voor het eerst komt een proefles doet om het niveau te bepalen. Via Social Deal zijn er al 522 proeflessen verkocht.

,,Veilig en verantwoord naar beneden is ons doel”, zegt Broos. ,,Iemand die nog nooit heeft geskied, moet je voorbereiden op de overgang. De reikwijdte in de bergen geeft een totaal andere beleving. En oh, dat gevoel in de buik als je in de sleeplift zit.”

Van april tot eind augustus willen de ondernemers de rollerbaan een of twee dagdelen open houden. Daarmee is de baan een van de weinige van de 58 in Nederland die het hele jaar open is. Daarnaast komen er zomerse activiteiten met Alpen gevoel zoals mountainbiken, longboarden, bootcampen en kinderfeestjes.

De skischool in Oosterhout is de tweede skischool van Broos. In 2020 nam hij EGO Indoorski in Bergen op Zoom over. Zijn streven is een keten op te zetten van skischolen in Zuid-Nederland en Vlaanderen. De skischool Bergen op Zoom organiseert al jaren met succes een skivakantie met begeleiding van haar eigen skileraren. Ook voor Oosterhout wil Broos deze skireis ontwikkelen. De twee wintersport fanaten zien het al helemaal voor zich. ,,Rode randjes om de oren, rode neuzen en een grote glimlach, daar doen we het voor”, mijmert Broos.

Volledig scherm Aan de Meidoornlaan in Oosterhout is de skischool van ondernemer Nikcy Broos gevestigd. Op een soort rollerbanen kan er skiles gevolgd worden. © Pix4Profs / Johan Wouters