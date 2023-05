Roofvogels, striptekenaars, boerenmarkt en speurtocht op Kastelendag Dussen

Grasbeton­te­gels toch toegestaan in Vlijmense nieuwbouw­wijk; aan de bel trekken helpt

VLIJMEN - Aan de ‘kleine dagelijkse irritatie’ komt een einde. Een stuk of twintig bewoners van Geerpark in Vlijmen krijgen een bredere inrit én een extra paadje naar voordeur of schuur. ,,Voor ons is het een oplossing.” Mét grasbetontegels.