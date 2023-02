Rutger en Hanna organiseren een wild diner in Dordrecht: ‘Op de plek waar ik als kind ben opgegroeid’

indebuurt.nlJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Hanna Ton (25) en Rutger van Stigt Thans (30). Het stel organiseert culinaire evenementen in Dordrecht en de regio. We nemen je mee naar hun eerste ontmoeting en het ontstaan van hun wildplukwandeling Het Wilde Diner.

Hanna, geboren en getogen in Dordrecht, groeit op in een groene omgeving. “Bij mijn ouders thuis hebben we kippen, schapen, bomen met walnoten en appels. Mijn moeder maakt hiervan heerlijke taarten. In bomen klauteren, vuurtje stoken, broodjes bakken en lekker met elkaar bezig zijn met de natuur: zo zag mijn jeugd eruit. Ik was dan ook een echt buitenkind.”

Eerste ontmoeting

Toch besluit ze voor haar studie bestuurskunde in Amsterdam te gaan wonen. Zoals de meeste studenten heeft ze daarnaast een baantje en is ze werkzaam in de horeca. Op 14 maart 2020 staat Hanna achter de bar en op het terras neemt Rutger plaats om een kop koffie te bestellen. Hanna krijgt hem in het vizier en besluit met een dienblaadje naar buiten te gaan.

“De eerste keer dat onze blikken elkaar kruisten dacht ik: wat gebeurt er nu met me? Ik was op slag verliefd op Rutger. Hij nam nog een koffie en daarna een lunch. Die dag heb ik heel wat dienbladen uit de handen van mijn collega’s gegrist, want ik wilde graag het terras op om Rutger te zien. Hij is de hele dag gebleven en we raakten aan de praat. Rutger vertelde dat hij in Rotterdam woonde, maar de nacht daarvoor bij een kameraad was blijven slapen. Toevallig in dezelfde straat waar ik woonde.”

Rutger vult aan: “Die dag kon ik mijn ogen niet van Hanna afhouden. Sindsdien ben ik niet meer gestopt met naar haar te kijken.” De dag na hun ontmoeting staat Nederland op z’n kop, omdat alles op slot moest vanwege het coronavirus. Er breekt een gekke tijd aan, waardoor Hanna minder werkt. Om Rutger vaker te zien, reist ze geregeld naar Rotterdam.

Onverwacht succesvol

Rutger ziet mogelijkheden en bouwt tijdens de lockdown aan een bedrijfje in Rotterdam dat onverwacht succesvol wordt: Stadswandeling 010. Je leert je stad op een andere manier kennen en maakt bij diverse horeca een stop om wat lekkers te halen. Elise, de zus van Hanna, haalde het goedlopende initiatief naar Dordrecht en zo ontstond ook bij ons de Stadswandeling 078.

Wildplukwandeling

Van het een kwam het ander. Een herborist (kruidendeskundige, red.) vroeg of het mogelijk was eens een wildplukwandeling te organiseren. Hanna: “Alhoewel ik nog niet precies wist wat het inhield, ging mijn groene hart meteen sneller kloppen. Ik nam de herborist mee naar de fijnste plek die ik ken: de Eikenhof in Dordrecht waar ik ben opgegroeid. Op het moment dat ze hier rondliep, werd ze steeds enthousiaster. Op één vierkante meter vond ze al zoveel verschillende kruiden waar ze bijvoorbeeld pesto van kon maken. Het is unieker dan alleen wandelen en het idee voor culinaire events leek daarna een logische weg.”

Volledig scherm Scharrelende kip waarvan de eitjes in de gerechten worden gebruikt. | Foto: Loes van Zanten

Het Wilde Diner

Na een brainstormsessie kwamen ze op de naam voor de wildplukwandeling: Het Wilde Diner. Op het landgoed is er voldoende ruimte om te wandelen. Dit kan romantisch met je lief, maar ook als uitje met je familie of collega’s. Je wordt ontvangen met appeltaart met appels uit eigen tuin en krijgt daarna een mandje en gaat onder begeleiding van een gids wildplukken. Je plukt kruiden voor het voorgerecht en hoofdgerecht met aanvullende (biologische) groenten. Alles is vegetarisch en soms veganistisch.

Moeite doen voor je eten

Na het plukken kun je even ontspannen met een Dordts drankje en daarna ga je serieus aan de slag. Je moet bijvoorbeeld de kruiden wassen en koken. De liefhebber kan eventueel zelf hout sprokkelen, hakken en vuur maken want er wordt gekookt op open vuur. Daardoor moet je echt moeite doen voor je eigen eten, dat is een leuk element van het evenement.

De lange tafels staan bij droog weer buiten en anders binnen in de kas. Ze zijn mooi gedekt met tafelkleden en bloemen. Met de kaarsjes en sfeervolle lampjes tussen de bomen waan je je even in een andere wereld. Als afsluiter komen de marshmallows tevoorschijn en kun je ze roosteren boven het vuur. De deelnemers krijgen na afloop een leuke herinnering aan het diner mee.



Hanna en Rutger wonen inmiddels samen en hebben nog voldoende ‘wilde plannen’ voor de toekomst!

Liefs Jip

