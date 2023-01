Samenwerking tussen Gorinchem en woningcorporatie Poort6: ‘Met inwoners werken aan oplossingen’

Wat is een van de mijlpalen in de samenwerking met Poort6 tijdens het voorbije jaar?

,,Een van de belangrijke resultaten in 2022 is dat we samen kans hebben gezien om energiearmoede aan te pakken. De inzet van de energietoeslag speelt daarbij een belangrijke rol en dat is een maatregel die we ook begin 2023 voortzetten. Het geven van voorlichting en het uitdelen van materialen voor kleine maatregelen die mensen zelf kunnen nemen, is een goed voorbeeld. Denk daarbij aan tochtstrippen en radiatorfolie.”

Als het gaat om energie is er toch ook al een begin gemaakt met grote projecten?

,,Vorig jaar zijn we inderdaad gestart met de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk. Voor dit jaar gaan we inwoners van onze gemeente informeren over de transitie naar een aardgasvrij Gorinchem. Dat is een doelstelling van het Rijk die we voor 2050 moeten hebben gerealiseerd.”

Veilig en leefbaar zijn andere sleutelwoorden in de afspraken, waar hebben we het dan over?

,,We kennen in Gorinchem ‘Hart voor uw wijk’. Samen met onze partners, waaronder Poort6 en de politie, zetten we ons in om wijken schoon, heel en veilig te houden. Daarbij kijken we samen met bewoners op wijkniveau welke vraagstukken er zijn, maar vooral ook welke oplossingen we samen kunnen bedenken.”

En zijn er verder nog bijzonderheden?

,,We gaan dit jaar in elk geval een woningmarktonderzoek doen om beter te kunnen inspelen op de steeds veranderende woningmarkt. Ook kijken we naar manieren voor doorstroming.”

Volledig scherm Directeur-bestuurder Poort6 Marije Buursink, wethouder Eva Dansen en voorzitter van huurdersvereniging HP6 Harry Vendel zetten hun handtekening. © Gemeente Gorinchem

