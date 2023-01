Scholieren over de middelbare school: ‘Ik heb de neiging tot procrastineren’

Dit verhaal is onderdeel van onze bijlage Schoolkeuze 2023/2024 en is mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse VO Gids. Bekijk hier alle scholen uit de regio Rotterdam en hier alle scholen uit de regio Dordrecht.

Sven de Gans (12)

Woont in Ridderkerk, zit op de Horeca Vakschool Rotterdam (vmbo basis 1)

Waarom koos je deze opleiding?

Omdat ik al heel lang heel graag bakker wilde worden, al vanaf groep 6.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Ik had het me al goed voorgesteld in m’n hoofd, waardoor ik geen verrassingen had. Ik kan het goed met mijn mentor meneer Van Es vinden. Het is een leuke school. Het enige wat af en toe lastig is, is de lange reistijd, namelijk een uur. Dat is wel een beetje een tegenvaller.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Je moet echt doordacht kiezen, zoals ik uit passie voor een beroep, en niet zomaar omdat een school dichtbij is.

Arman Akcay (18)

Woont in Zwijndrecht, zit daar op het DevelsteinCollege (havo-5)

Waarom koos je deze opleiding?

Hiervoor haalde ik de mavo op een andere school Toen ben ik gewisseld naar DevelsteinCollege. Ik had vernomen dat Develstein meer discipline hanteert, wat voor mij van belang is. Ik ben namelijk geneigd dingen uit te stellen, procrastineren heet dat. Bij het niet maken van huiswerk of werkstukken wordt er ook echt wat aan gedaan. Daar leer ik van.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Hoe accepterend iedereen om mij heen is, inclusief de docenten. Het is een topschool voor leren, maar ook excellent voor vriendschappen. Ik moet vaak lachen met docenten, leerlingen en conciërges. Dat maakt de school zo leuk. Er is altijd weer iets nieuws te beleven.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Dat er meer is dan goede cijfers op een papiertje. Zorg ervoor dat je een toptijd hebt op de middelbare school. Wees vriendelijk, ga eens in de zoveel tijd uit je comfort zone en doe wat jou het meest aanspreekt.

Volledig scherm Arman Akcay. © Annelieke Aardoom

Jill den Hartog (12)

Woont in ’s Gravendeel, zit op het Dalton Leerpark (vmbo 1) in Dordrecht

Waarom koos je deze opleiding?

Omdat er veel praktijklessen zijn. Ik vind het erg leuk om bezig te zijn met mijn handen. In de brugklas zijn vier carrousels, zoals horeca & bakkerij, techniek, zorg & welzijn en economie & ondernemen. Doordat je drie van de vier carrousels mag kiezen ontdek je wat je het allerleukste vindt.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Ik vind dat je op het Dalton snel nieuwe vrienden maakt. Doordat je tijdens de praktijklessen gemengd wordt met andere kinderen uit andere klassen leer je iedereen goed kennen en voel je je snel vertrouwd met alles. Het is fijn dat de docenten altijd bereid zijn extra uitleg te geven als je iets niet begrijpt.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Als je geen zin hebt om heel de dag aan een tafeltje te zitten, maar dingen wilt doen, moet je hierheen komen. Als je ertegenop ziet om in de drukke aula pauze te houden, mag je ook op het leerplein gaan zitten. Daar mogen alleen brugklassers komen. In de pauzes is het daar altijd heel gezellig.

Volledig scherm Jill den Hartog. © Annelieke Aardoom