Serre bij hotel is vestingbewoners doorn in het oog, maar Raad van State steekt er (nog) geen stokje voor

Dodelijk ongeluk met tractor: nabestaan­den nemen het bestuurder erg kwalijk dat hij niet goed uitkeek

ARNHEM - Ze had geen schijn van kans. De tractor met 20.000 kilo lading raakte haar Fiat Panda vol in de linkerflank en nam de auto zeven meter mee. Het is 23 mei 2022 en op de kruising van de Veldweg en de Achterdijk bij Hedel eindigt het leven van een 49-jarige vrouw uit Zaltbommel.