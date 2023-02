Sjoerd den Breejen kreeg in 14 wedstrijden al 238 treffers om de oren: ‘Spelen vooral voor de lol’

Tuchtcom­mis­sie vermindert schorsing RKC’er Bel Hassani

RKC is met succes in beroep gegaan tegen de schorsing die Iliass Bel Hassani kreeg na zijn rode kaart in het duel met FC Emmen (drie duels waarvan één voorwaardelijk). De kaart is niet geseponeerd, maar Bel Hassani hoeft alleen de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van morgen te missen. De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat een wedstrijd plus een voorwaardelijk voldoende is.

31 januari