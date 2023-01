Skyline Spuiboulevard ondergaat langzaam een metamorfose

Op de plek van het kantoor, dat niet door iedere Dordtenaar even mooi gevonden wordt, verrijst de komende jaren het nieuwe Stadskantoor of in jargon: het Huis van Stad en Regio. Daar vestigen zich trouwens niet alleen de Dordtse ambtenaren, ook voor in ieder geval de bibliotheek komt een er plekje. Verder komt er 3500 vierkante meter kantoorruimte, waarvan de invulling nog niet bekend is.