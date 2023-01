Sliedrecht ziet nieuwe hoogspanningsmasten liever niet komen: ‘Gemeente wordt al zwaar belast’

Pensioen voor huisarts Muilwijk die wel 500 bevallin­gen deed: ‘Mooiste was mijn eigen kleinzoon’

In de 36 jaar dat hij huisarts was, heeft Piet Muilwijk ongeveer 500 bevallingen begeleid. Maar de mooiste was dit jaar, toen hij zijn eigen kleinzoon op de wereld mocht helpen. De sportieve huisarts (68) uit Giessen gaat per 1 januari met pensioen. ,,Wat ik ga doen weet ik nog niet, maar zeker niet stilzitten.”

30 december