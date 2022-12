‘Spraakmakend’ videokunstwerk bovenop toneeltoren Kunstmin: ‘Een van onze grootste videoproducties ooit’

Dickens­straat­je in Drunen is het werk van 25 vrijwilli­gers met twee rechterhan­den

DRUNEN - Het kloppend hart van Dickensfestijn - zaterdag en zondag in Drunen - is het Victoriaanse straatje, waarin de bezoekers zich wanen in het Londen van de tweede helft van de negentiende eeuw. Een straatje dat vanuit drie zeecontainers wordt opgebouwd.

14 december