Stadswandeling dwars door huizen en tuinen: ‘We komen op plekken waar we zelf nooit zijn geweest’

GDC blijft derdeklas­ser, maar zonder Jamie Youell (37): ‘Het is mooi geweest’

GDC verloor zijn eerste wedstrijd in de nacompetitie thuis met 1-2 van De Jonge Spartaan (DJS) uit Middelharnis en is daardoor ook volgend seizoen derdeklasser. In Eethen was de ploeg voor 800 toeschouwers wel dicht bij een resultaat.