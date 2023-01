SteDoCo blijft in titelrace, belangrijke zege Oranje Wit en IFC staat al op 61 goals: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Nieuwe bewoners blij met mooie kamer; uitbrei­ding van De Regenboog in Brakel werkt wachtlijst weg

BRAKEL - Met een brede glimlach laat Arie-Pieter de bijzondere wand van zijn kamer zien. Er zijn een vrachtwagen en een binnenvaartschip opgeschilderd. Het schip is van zijn zus, de truck van zijn vader. Het kunstwerk maakt van de ruimte in De Regenboog in Brakel echt zijn kamer.

21 januari