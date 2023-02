Steekpartij in Dordtse Stadsbibliotheek zorgt voor geschokte reacties; verdachte nog voortvluchtig

UpdateDe steekpartij in de Stadsbibliotheek in Dordrecht heeft voor een grote schok gezorgd. Ooggetuigen zagen hoe een 22-jarige man werd neergestoken door een verdachte die nog voortvluchtig is. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar, maar moest wel met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Op dat moment waren volgens getuigen tientallen bezoekers in de bieb. Een bezoekster staat aangeslagen buiten de bibliotheek. Ze kan nauwelijks bevatten dat binnen een steekpartij heeft plaatsgevonden. ,,Ik zat met een koptelefoon achter de computer op de begane vloer. Daar was het niet heel druk, maar boven wel. Op een gegeven moment ging ik koffie halen. Toen ik terug kwam was er opeens allemaal politie en kwamen er tientallen mensen naar beneden. M'n hart klopte in m'n keel’’, vertelt ze.

Ex van zijn vriendin

Bij de naastgelegen winkel heeft het personeel een ooggetuige een kop thee gegeven om even bij te komen. ,,Ze heeft het zien gebeuren’’, zegt een personeelslid. ,,De man werd in zijn zij gestoken, vertelde ze. Het slachtoffer zei dat de ex van zijn vriendin de dader was.’’ De politie kan dat verhaal niet bevestigen en houdt het er vooralsnog op dat er een ‘onenigheid’ was tussen twee mannen.

De hulpdiensten rukten massaal uit, waarvan vijf tot tien politiebussen. Eerst werd de straat afgesloten, waar later die middag de carnavalsoptocht overheen reed. Vervolgens werd de ingang van de bibliotheek met een lint afgezet, om te voorkomen dat er nog bibliotheekbezoekers het pand in konden. Dat lint hangt er nog steeds, want de bibliotheek blijft de rest van de dag gesloten. De politie hoort er getuigen en doet sporenonderzoek.

‘Enorm geschrokken’

Het personeel van de bibliotheek bleef nog lang binnen. Later kwam ook directeur Ankie Kesseler naar de bibliotheek om de medewerkers bij te staan. Een woordvoerder van de bibliotheek zegt dat er verder geen mededelingen worden gedaan. Ook Kesseler laat weten vooralsnog geen commentaar te geven op de gebeurtenissen.

Wel heeft de bibliotheek een statement op Facebook geplaatst. ,,We zijn enorm geschrokken en leven mee met het slachtoffer en de bezoekers en medewerkers die getuige waren van het incident’’, staat daar. Velen tonen in reacties op sociale media hun medeleven. Ook overheerst de verbijstering dat iemand een wapen meeneemt bij een bibliotheekbezoek.

Volledig scherm Meerdere politiebusjes, ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. © Fotopersburo Busink

Het onderzoek in de bibliotheek gaat door, terwijl vlakbij de carnavalsmuziek aanzwelt. Lang niet iedereen die naar de bibliotheek komt, weet van het ernstige incident. Het zorgt zaterdagmiddag voor vele mensen die vaak boeken wilden terugbrengen, maar niet naar binnen kunnen. Verbaasd en geschrokken over de steekpartij in de bibliotheek druipen velen af. ,,Het wordt steeds gekker en gekker’’, mompelt een van de bezoekers die niet naar binnen kan.

Boeken inleveren kunnen ze nog bij de achteringang van de bibliotheek, waar velen elkaar op wijzen, zodat ze geen boete hoeven te betalen voor het te laat terugbrengen van de boeken.

Volledig scherm Politie doet onderzoek in de bibliotheek na een steekpartij. © Jeffrey Groeneweg

