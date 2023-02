Steekpartij in Stadsbibliotheek in druk centrum van Dordrecht; verdachte nog voortvluchtig

Oosterhout en Dongen moeten nog maanden wachten op stikstofbe­re­ke­nin­gen rond aanleg N629

OOSTERHOUT - Het duurt nog tot eind van dit voorjaar voor er een antwoord komt op de vraag of de reconstructie van de N629 tussen Oosterhout en Dongen wel haalbaar is. Dan pas is de berekening klaar hoeveel stikstof er wordt uitgestoten.