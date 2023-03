Stikstofrechten boerderij Altena ingezet in Waalwijk, CDA is het daar niet mee eens

Johannes Passion in Hervormde kerk Almkerk

Almkerk - Zeven solisten, het Orion Barok ensemble en het Cantus Kamerkoor voeren zaterdag 18 maart de Johannes Passion (BWV 245) uit in de Hervormde kerk in Almkerk (Kerkstraat 14). De leiding is in handen van dirigent Sietse van Wijgerden. Kaarten kosten 21,50 euro (jongeren tot en met 18 jaar tien euro), inclusief koffie of thee in de pauze.