Straatfeestje? Dan wel zelf een trampoline huren, want gratis uitleen van gemeente Gorinchem is verleden tijd

Stilte schrijnt in het gemoed van Fabio Jakobsen

Nu het deze week toch al zo vaak over excuses gaat, hoe zit het eigenlijk met de spijtbetuiging van Dylan Groenewegen? Zijn krampachtige zwijgen schrijnt verder in het gemoed van Fabio Jakobsen; méér nog dan de gevolgen van de doodsmak, aangericht door Groenewegen in augustus 2020 bij een massasprint in de Ronde van Polen.

9:00