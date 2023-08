Marcel uit Werkendam in nieuwste video van Snelle: ‘Niet verwacht dat ik zo uitgebreid in beeld zou komen’

Werkendammer Marcel Vaandrager speelt een hoofdrol in de nieuwste clip van rapper/zanger Snelle. Hij is te zien als vader in het nummer Radio. ,,Een unieke ervaring: ik had er niet op gerekend dat ik zo uitgebreid in beeld zou komen.’’