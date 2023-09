Gymnastiek­club op omvallen nu niemand in het bestuur wil: ‘Waarom willen al die ouders niet helpen?’

Niemand wil dat 150 kinderen straks op straat staan, maar de penningmeester van de Dussense Gymnastiek Vereniging (DGV) ziet het niet zitten om ook dit seizoen de kar te trekken. ,,Is er in het hele dorp nou niemand te vinden die in het bestuur komt?” Als er geen nieuwe bestuursleden opstaan, is het einde voor de 60-jarige club nabij. Die dreiging hangt niet alleen deze club boven het hoofd.