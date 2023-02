Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt beginnen ondanks commotie uitstekend aan wereldbekerfinale

Schulting, de drievoudig olympisch kampioene, plaatste zich overtuigend voor de halve finales van de 1500 meter door haar heat in de kwartfinales met groot machtsvertoon te winnen. Knegt bereikte ook de halve finales van de 1500 meter door in zijn heat als tweede te eindigen, achter de Japanner Keita Watanabe. De halve finales en eindstrijd van de 1500 meter zijn zaterdag.

Knegt kreeg donderdag een officiële waarschuwing van de schaatsbond (KNSB) vanwege zijn uitlatingen over de aanpak van Kerstholt. De shorttracker had het woensdag tijdens een persdag over een “zooitje ongeregeld”. Schulting was ook kritisch over de trainingsprogramma’s, maar zij liet zich in wat nettere bewoordingen uit.