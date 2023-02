Taakstraf voor Sleeuwijker na aanrijden verkeersregelaar

Regio geeft hulpgoede­ren en financiële steun voor ‘immens groot leed’ in Turkije en Syrië

Ilhan Tekir, raadslid in Gorinchem, wordt 'met het uur treuriger’ als hij naar de uitzendingen over de aardbevingen in Turkije en Syrië kijkt. ,,Het leed is zo immens groot. Maar de hulp en het medeleven van alle kanten zijn hartverwarmend.” Op diverse plaatsen in de regio zijn hulpacties opgezet om de getroffenen van het natuurgeweld te helpen.

