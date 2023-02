Terugkijktip! Mr. Frank Visser grijpt in bij conflict tussen buurman Rupert en buurvrouw Eekma in Dordrecht

De aflevering werd in december 2022 opgenomen en speelt zich af bij een flat aan de Blaauwweg in Sterrenburg. Aan beide kanten lopen de emoties hoog op.

Onbegrip

Mevrouw Eekma wilde graag aan het programma meewerken, omdat ze bang is voor de woede-uitbarstingen van haar buurman. Ze ervaart veel stress en weet niet meer wat ze moet doen. Daarnaast is ze bang dat haar hond iets wordt aangedaan, omdat de buurman wel eens schietbewegingen naar Cowboy maakt.

Geen kwade bedoelingen

Mr. Frank Visser vond het de hoogste tijd om in te grijpen. Beide buren hopen dat de ander verhuist of een contactverbod krijgt. Om een conclusie te trekken, schakelt Mr. Frank Visser een hondengedragsdeskundige in. Die ziet al snel dat de speelse labrador geen kwade bedoelingen heeft en Mr. Frank Visser weet genoeg. Zodra buurman Rupert een contactverbod opgelegd krijgt, komen de tranen van blijdschap bij buurvrouw Eekma. De uitzending is hier te bekijken.