Theo begint op 75-jarige leeftijd nog aan een nieuwe job: ‘Vitaal genoeg om iets te doen in de samenleving’

Theo Oostenrijk was tot dit voorjaar gemeenteraadslid voor het CDA in Dordrecht, vanaf volgende maand is hij voorzitter van stichting Molen Kyck over den Dyck. Die club werd 25 jaar geleden opgericht om het voortbestaan van de enige overgebleven molen in de stad te laten voortbestaan én draaien.

U bent benaderd om de voorzittershamer over te nemen van Marianne Mulders, waarom hebt u ja gezegd?

,,Ik vind het belangrijk dat de molen aan de Noordendijk behouden blijft voor de stad. Het is één van de weinige voorbeelden van cultureel erfgoed in de stad. Ik mag dan wel geen molendeskundige zijn, maar deze molen is het natuurlijk dubbel en dwars waard om doorgegeven te worden.’’

Er is nog veel geld nodig voor het opnieuw voegen van de molen, dus u kunt aan de bak de komende tijd.

,,Daar is 270.000 euro voor nodig en er is al behoorlijk wat geld toegezegd, maar dat daadwerkelijk binnenhalen is vers twee. Dus dat zal best nog een hele klus worden. Maar dat is niet alles, want het is een behoorlijke club van een stuk of vijftig vrijwilligers die aangestuurd moeten worden. Er zijn mensen die malen met de molen, de winkel is elke woensdag en zaterdag open enzovoort.’’

Waaróm bent u eigenlijk gevraagd?

,,Enkele bestuursleden wisten dat ik me in mijn politieke leven hard heb gemaakt voor nieuwe wieken, ik ben al een aantal jaren donateur en bovendien halen mijn vrouw en ik altijd meel in de winkel om zelf brood te bakken. Daar komt nog bij dat ik vanuit mijn woning de molen kan zien staan.’’

U bent 75 jaar. Is dat niet een beetje laat om nog aan een nieuwe job te beginnen?

,,Welnee! Ik voel me nog vitaal genoeg om iets te doen voor de samenleving en ik heb er juist hartstikke veel zin in. Kan amper wachten tot de taken worden overgedragen.’’

Volledig scherm Molen Kyck over de Dyck in Dordrecht. © Jeffrey Groeneweg

