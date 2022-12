Thuisvester denkt zelfs aan sloop flats aan de Ravelijn in Geertruidenberg: ‘Ze jagen een hele wijk op stang’

Voedsel­bank Gorinchem ontvangt bijdrage van gemeente om gezond de winter door te komen

De Voedselbank in Gorinchem heeft een tekort aan gezonde producten in het aanbod om het project ‘gezond de winter door’ uit te voeren. Er is geen budget om meer gezonde levensmiddelen aan te schaffen, daarom draagt de gemeente bij met een eenmalige subsidie van 16.000 euro.

24 december