TikTokker Jack Shore ontdekt Gorinchem en geeft deze ‘cute city’ een dikke acht

met video Overvaller tankstati­on Waalwijk ziet opname in kliniek niet zitten: ‘Ik wil gewoon terug naar mijn moeder’

WAALWIJK - Veel mensen in zijn omgeving maken zich zorgen over B. K. (20) uit Waalwijk, die in februari een tankstation overviel. Hij is verslaafd aan cannabis en alcohol, zijn moeder is bang voor hem en hij liep tijdens een psychose met een mes de Tamoil-shop vlakbij zijn huis binnen.