Tips! Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (10 - 12 februari)

ISU World Cup Shorttrack

Van 10 tot en met 12 februari vindt in de Optisport Sportboulevard Dordrecht de World Cup Shorttrack plaats. Er worden drie verschillende afstanden gereden, namelijk de 500, 1000, en 1500 meter, waarvoor de schaatsers punten kunnen verdienen. Ook wordt er nog in teamverband geschaatst. Dit zijn de relay en de mixed-relay. Tickets zijn hier te koop, maar je kunt de wedstrijden ook thuis volgen.

Vier een valentijnsfeestje

Bij de Kazerne kun je op zaterdag 11 februari een feestje vieren tijdens de LOS! Valentijn editie. In de voorverkoop kost een kaartje 10,00 euro. Aan de deur is dit meer. De avond start rond 23.00 en duurt tot ongeveer 04.30. Dit feest is 18+.



Jongeren onder de 18 jaar kunnen zaterdagavond naar Young Bizz bij de Popcentrale. Met een groot assortiment aan DJ’s kun je heel de avond jouw beste dansmoves laten zien! En dit keer in volledig valentijnsthema! De avond start rond 20.00 uur en kaartjes kosten 6,00 euro in de voorverkoop. Er wordt géén alcohol geschonken.

Lever je warme trui in

Op vrijdag 10 februari is het de 16e editie van Warmetruiendag. Het initiatief luidt: trek je warme trui aan en zet de kachel lager. Door de hoge energieprijzen zetten veel mensen hun verwarming zelfs niet meer aan en een nieuwe warme trui? Dat zit er ook niet altijd in. Heb jij een warme trui over? Kom langs tussen 09:30 en 22:00 uur in de Stadsbibliotheek en doneer je oude trui.

Open atelier en expo

Op 11 februari gooien ondernemers in het monumentale pand Doelesteyn de deuren open. Iedereen is welkom om even binnen te lopen en het pand te bezichtigen, een kop koffie te drinken, het gesprek aan te gaan en om kunst en werk te bezichtigen. Ook zijn er speciale verrassingsboxen te koop met daarin het werk van de vele creatieve ondernemers die het pand rijk is. Je kunt van 14.00 tot 17.00 uur kijken en de toegang is gratis.



Bij Leijns Creative Greenhouse kun je doorlopend aanschuiven aan de lange craft-tafel. Je kunt je eigen haak-, brei-, of borduurwerk meenemen, maar je bent ook welkom om hartjes te komen haken. Het is immers bijna Valentijnsdag.

Reserveer je kraam voor de Oranjemarkt

Sta jij tijdens Koningsdag graag met je kraam op de Oranjemarkt? Zaterdag 11 februari wordt de kraamuitgifte geregeld. Bij Intree aan de Spuiboulevard 99 kun je via een tekening de locatie uitzoeken. Bij aankomst worden er nummers uitgedeeld die de volgorde van uitgifte bepalen. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kun je terecht voor de inschrijving. Vanaf 09.30 wordt er begonnen met nummeren. Kosten voor een kraam zijn 50,00 euro. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Expositie bij Atelier Katinka

Atelier Katinka van Haren op Voorstraat 175 opent op 11 februari te foto-expositie Ornates. De jonge beeldend kunstenaars Bob Kraaijeveld van Hemert en Frijke Coumans tonen met expositie het resultaat van twee jaar intensief samenwerken. Met de expositie delen ze de visie op een actueel thema. De mens doet hopeloze pogingen om de natuurlijke omgeving naar zijn hand te zetten. Snoeien, vermaken en vervormen? Het heeft geen zin, de natuur laat zich niet overmeesteren! Ze is sterker dan de mens. Met foto’s en andere (textiele) objecten maken de kunstenaars een statement.



Op zaterdag 11 februari is de expositie te zien van 14.00 tot 18.00, de opening vindt plaats om 15.00 uur. De jongens van Boys with Wood zorgen voor een muzikale traktatie. De expo Ornates is te bezichtigen op de zondagen 5 maart en 2 april van 12 tot 17 uur, tijdens Rondje Dordt. Twee maanden lang is het werk ook vanaf de straat ook goed te zien.

