Traditionele kerstbomen keren na een jaar van lichtsnoeren terug in Geertruidenberg

Afvaldum­per komt in de schijnwer­pers: strijd tegen rotzooi in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Wie in het donker afval komt brengen bij het Raadhuisplein in Sprang-Capelle, komt even in de schijnwerpers te staan. Het moet afvaldumpers afschrikken. Het was volgens de gemeente te vaak een zooitje bij de afvalcontainers.

22 december