Troep bij wijkcontainers in Gorinchem is vooral gedumpt grofvuil: ‘Dat is zoals verwacht’

Meer troep op straat na invoer milieupas: ‘Niet verrassend, want iedereen moet wennen’

Afval naast de verzamelcontainer in plaats van erin: sinds de invoer van de milieupas begin deze week in de binnenstad, Oost en Dalem ligt er meer troep op straat. ,,Dat is niet verrassend. Iedereen moet immers wennen aan deze verandering.’’