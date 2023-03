Tussen de duizenden platen speuren naar dat ene hitje of obscure singeltje

Muziekliefhebbers van heinde en verre waren zondag te vinden bij De Luisterpost in Gorinchem, waar ze met ruim 60 meter aan lp’s, cd’s en en singles ongetwijfeld goed aan hun trekken kwamen. Naast de bezoekers, kwamen ook de standhouders uit heel het land en zelfs van over de grens naar de locatie in de Gorcumse vesting.

De Luisterpost is een multicultureel centrum en minimuseum waar een bijzonder deel van de geschiedenis in leven wordt gehouden: vanuit het pand werden militaire inlichtingen verzameld en het militaire radioverkeer van Russische eenheden in Oost-Duitsland afgeluisterd. De radio-afluisterapparatuur die destijds gebruikt werd, is nog steeds te zien in De Luisterpost.