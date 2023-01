Twee bruidsfotografen op één kussen, daar slaapt succes tussen

Trainer Hans van Dijk stopt na dit seizoen bij Tachos

De handballers van Red-Rag Tachos maken zich niet al te veel illusies over het aantal nog te behalen winstpunten in de BENE-league. De Waalwijkers staan voorlaatste en zullen zich moeten zien te handhaven. Lukt dat, dan is coach Hans van Dijk er volgend seizoen in ieder geval niet meer bij.

29 januari