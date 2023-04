Van euforisch titelfeest naar druilregen; Sporting Delta en HKC schakelen snel van zaal naar veld

HKC bekroont tomeloze opmars met plek in Korfbal League: ‘Dit succes is krankzin­nig’

De tomeloze opmars van HKC op de korfballadder in een tijdsbestek van zeven jaar heeft een geweldige en euforische climax bereikt: komend seizoen behoort de club uit Hardinxveld-Giessendam tot de tien beste zaalkorfbalteams van Nederland. De 19-18 zege op Dalto, in een kolkende PKC-hal, vormde de rode loper naar de entree in de Korfbal League.