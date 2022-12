Verkeersclub Altena wil niet verder door gebrek aan communicatie vanuit gemeentehuis

,,Wij zijn ervan overtuigd dat corona ook niet ten positieve heeft gewerkt om zaken gerealiseerd te krijgen, maar we hebben begin dit jaar aangeven dat we begin 2023 de verkeersquiz weer willen doen. De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium”, aldus Wirken, die zegt dat ondanks herhaaldelijk aandringen op betere communicatie vanuit de gemeente, het afgelopen jaar geen enkele activiteit kon worden georganiseerd.

Privacyregels

Wirken: ,,Er was ook een verschil van mening over wie de uitnodigingen zou moeten verzenden. Het is ons bekend dat er in gemeenten in Zuid-Holland alle uitnodigingen via de gemeenten verstuurd worden. Maar de gemeente Altena beroept zich op de privacyregels, waardoor zij dat niet kan doen.” SVA wil zich dan ook in het voorjaar ontbinden, laat Wirken in een brief aan de gemeente weten.