Verkeerscontrole: bestuurders die de vluchtstrook pakten zijn de sjaak

Oververhit­te scheids­rech­ter moet duel van Kruisland staken: ‘Mijn hartslag wilde maar niet zakken’

Scheidsrechter Eddy van Yren kwam zondag in het nieuws, omdat hij zijn wedstrijd in de vierde divisie C tussen SC Kruisland en SV Venray niet kon afmaken. De 39-jarige raakte tegen de rust oververhit op het kunstgras van sportpark ’t Hoogje, waar de temperatuur tot 34 graden opliep. En op kniehoogte boven een met rubberkorrels afgevuld veld ligt die nog vele graden hoger.